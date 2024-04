Inter se bo poskušal še približati naslovu, branilci naslova so se opekli s Frosinonejem

Na Apeninskem polotoku se z naslovom prvaka spogleduje Inter. Pred mestnim rivalom Milanom ima sedem krogov pred koncem kar 14 točk prednosti, tretjeuvrščeni Juventus, ki je v soboto le remiziral s Torinom (0:0), pa zaostaja že 19 točk. Na uvodni nedeljski tekmi je aktualni prvak Napoli zgolj remiziral s Frosinonejem, ki se bori za obstanek, in zapravil priložnost, da bi se bolj približal mestom za Evropo. Udinese bo danes pričakal Romo. Jaka Bijol kandidira za tekmo, Sandi Lovrić, ki si je v zadnjem krogu težje poškodoval stegensko mišico, pa bo odsoten kar nekaj časa. Morda je že sklenil sezono, zaradi njegovih zdravstvenih težav pa so lahko upravičeno zaskrbljeni tudi v taboru slovenske reprezentance, saj se čez dva meseca začne Euro 2024.

V Italiji je bolj ali manj že znan nov prvak. Interju lahko osvojitev scudetta prepreči le še čudež. Črno-modri bodo zvečer gostili Cagliari, prednost pred Milanom, ki bo slabih šest ur poprej gostoval pri Sassuolu, pa bi se lahko še povečala.

Juventus, pri katerem navdušuje tudi srbski napadalec Dušan Vlahović, s katerim se bo pomerila Slovenija na Euru 2024 v Nemčiji, je v soboto gostoval pri mestnem rivalu Torinu. Golov na tekmi ni bilo. Foto: Reuters

Tretjeuvrščeni Juventus je v soboto gostoval pri mestnem tekmecu Torinu, tekma pa se je končala z remijem brez golov. Četrtouvrščena Bologna, ki je pred največjim uspehom v tem stoletju, saj se ji nasmiha vozovnica za ligo prvakov, pa bo gostila Monzo. Atalanta, ki je v četrtek presenetila v gosteh Liverpool in na Anfieldu zmagala kar s 3:0, bo v ponedeljek gostila Verono.

Kdaj se bo vrnil Sandi Lovrić?

Je Sandi Lovrić po poškodbi desne stegenske mišice že sklenil klubsko sezono? Foto: Guliverimage V Udineseju bodo imeli v nedeljo opravka z Romo, ki je v četrtek v evropski ligi presenetila Milan in zmagala na San Siru (1:0). V taboru črno-belih so potrti, saj so za dalj časa ostali brez dveh pomembnih igralcev. Manjkala bosta Francoz Florian Thauvin in slovenski reprezentant Sandi Lovrić. Oba sta si poškodovala stegensko mišico, videmski klub pa je v četrtek potrdil, da je poškodba 33-kratnega slovenskega reprezentanta hujše narave. Tako bo moral okrevati kar nekaj časa.

Pri Udineseju še niso postregli z natančnejšim podatkom, kako dolgo bo odsoten, v neformalnih debatah pa se razpreda med štirimi in šestimi tedni. To bi lahko pomenilo, da je 25-letni nogometaš, rojen v Avstriji, ki je pred nekaj leti prejel slovenski potni list in okrepil konkurenco v Kekovi četi, kar se tiče zveznih igralcev, že končal sezono. Poraja se vprašanje, ali bo nared za glavni reprezentančni cilj desetletja, Euro 2024 v Nemčiji.

Priprave na evropsko prvenstvo se bodo na Gorenjskem začele 22. maja, nato čakata Sloveniji dve pripravljalni tekmi (Armenija in Bolgarija), 16. junija pa že prvi vrhunec, obračun z Dansko v Stuttgartu. Več bo torej znanega, ko bo Udinese postregel z bolj konkretno oceno o tem, kako dolgo bo trajalo okrevanje Lovrića.

Jaka Bijol bo v nedeljo skušal s soigralci premagati Romo, ki se ji v ligi Europa nasmiha preboj v polfinale. Foto: Reuters

Njegovi soigralci, med njimi tudi Jaka Bijol, bodo danes proti sinovom volkulje lovili dragocene točke v boju za obstanek, saj imajo pred 18. Frosinonejem le dve točki prednosti.

V uvodnem dejanju 32. kroga je Lazio v petek zvečer s 4:1 premagal Salernitano, ki je z eno nogo že v drugi ligi.

