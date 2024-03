Zmaga za Milan, Udinese pa spet remiziral

Nogometaši Lazia, ki še vztrajajo v boju za evropsko krono in jih v torek čaka zahtevno gostovanje v Münchnu, so v uvodni tekmi 27. kroga serie A pričakali AC Milan in izgubili z 0:1. ''Slovenski'' Udinese, kralj remijev na Apeninskem polotoku, je tudi s Salernitano igral neodločeno (1:1), kar je njegov že 15 remi. V nedeljskem derbiju bo Juventus gostoval pri Napoliju. Vodilni Inter, ki je v izjemni strelski formi, pa bo v sklepnem dejanju kroga v ponedeljek pričakal na San Siru Genoo.