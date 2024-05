Izjemna investicijska priložnost v Ljubljani

Eno izmed najbolj investicijsko zaželenih gradbenih območij je zagotovo Ljubljana z okolico, posebej območje Trnovega. Nakup zazidljivega zemljišča za stanovanjsko in poslovno gradnjo je projekt, ki ga je treba zaupati izkušenemu strokovnjaku z dolgoletnimi izkušnjami na področju nepremičninskih poslov.

Lokacija zemljišča

Lokacija celotnega območja je v Trnovem, enem najlepših predelov Ljubljane, v podaljšku poslovno-stanovanjskega objekta Trnovska vrata ob Barjanski cesti in Cesti dveh cesarjev, tik pred priključkom na južno obvoznico. Lokacija zemljišča je od centra mesta oddaljena približno 700 metrov, kar pomeni lahek desetminutni sprehod. Priključek na južno obvoznico zagotavlja hiter in preprost dostop. Na drugi strani Barjanske ceste, v neposredni bližini, je parkirišče P&R oziroma "park and ride" s kapaciteto 350 parkirnih mest.

Površina območja

Celotno območje predvidenega OPPN 20 Barjanska cesta zahod meri 97.550 m2.

Zemljišče, ki je namenjeno gradnji stanovanjsko-poslovnih objektov, pa meri 69.730 m2.

Urbanizem: OPN – OPPN Barjanska cesta zahod

Postopek OPPN je pripravljen do faze strokovne podlage, ki temelji na sintezni rešitvi, ki jo je potrdila Mestna občina Ljubljana, in omogoča zaključno izvedbo OPPN.

Grafični prikaz OPPN 20 Barjanska cesta zahod:

Foto: Metropola IN

Predmet prodaje

Mogoč je nakup zazidljivega zemljišča v skupni izmeri približno 59.000 m2.

Predvidene vrste gradenj na predmetnem zemljišču

Sintezna rešitev Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ) na tem območju predvideva izgradnjo: 72 vrstnih hiš (bruto tlorisne površine od 180 m 2 do 192 m 2 ), etažnost objektov P+1 (mogoča tudi mansarda),

do 192 m ), etažnost objektov P+1 (mogoča tudi mansarda), osem vila blokov, kar skupaj predstavlja 111 stanovanj ter parkirno hišo v pritličju, v kateri je 200 parkirnih mest, etažnost objektov P+3,

140 oskrbovanih stanovanj, etažnost objektov P+2,

dve poslovni stavbi – bruto tlorisne površine 4.140 m2, etažnost objektov P+2.





Aktualne razmere na nepremičninskem trgu

Ena glavnih ugotovitev je, da cene stanovanjskih nepremičnin, posebej novih, še naprej naraščajo, in sicer so se cene novih stanovanj v preteklem letu ponovno povišale za osem odstotkov, cene stanovanjskih hiš pa za devet odstotkov.

Cene so izjemno visoke in krepko presegajo tudi cene v sosednjih državah, saj se npr. povprečne cene stanovanj gibljejo: Celovec približno 3.300 EUR/m2,

Gradec približno 3.500 EUR/m2,

Dunaj približno 6.300 EUR/m2,

Trst približno 2.300 EUR/m2,

Verona približno 2.100 EUR/m2,

Padova približno 1.700 EUR/m2,

Rim približno 2.500 EUR/m2.

Visoke prodajne cene prinašajo investitorjem tudi izjemno visoke donose.

Večina lani vseljivih novih stanovanj je bila prodana že v predprodaji, cene z DDV pa so se v Ljubljani gibale od 6.500 EUR/m2 naprej. Izločena so parkirna mesta. Povprečna cena rabljenega stanovanja v Ljubljani pa je dosegla 4.000 EUR/m2.

Ocenjujemo, da bo povpraševanje po stanovanjih še vedno naraščalo, saj so se fiksne obrestne mere za stanovanjske kredite začele nižati, npr. NLB je imela v juliju 2023 obrestno mero za 20-letno dobo posojila 4,45 odstotka, v letošnjem aprilu pa je ta padla na 4,00 odstotka. Nekatere banke so spustile fiksno obrestno mero na 3,8 odstotka, po podatkih realiziranih kreditnih poslov pa so bile dosežene najnižje fiksne obrestne mere 3,4 odstotka. Prav tako se je povprečna neto plača v preteklem letu v Ljubljani zvišala za deset odstotkov.

Razpoložljiva ponudba novih stanovanj tako še vedno krepko zaostaja za povpraševanjem.

V primeru, da vas zanima, stopite v stik z nami prek telefonske številke +386 41 676 585 (Roman Prskalo) ali e-pošte info@metropola.si. Posredovali vam bomo podrobnejše informacije oziroma predstavitev projekta.

Naročnik oglasnega sporočila je METROPOLA IN D.O.O.