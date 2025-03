V živo: Napoli v zaključku do točke na derbiju, Bijol in Lovrić z Udinesejem gostita Parmo

V 27. krogu serie A sta se pomerila zadnja dva italijanska prvaka ter trenutno drugi Napoli in vodilni Inter. Milančani so z golom Federica Dimarca prišli v vodstvo v 22. minuti in vodili vse do 87. minute, ko je zadel Philip Billing in domačim zagotovil točko. Gostitelji so bili ob koncu nevarni celo za zmago, a sta se moštvi razšli z delitvijo točk. Obeta se hud boj za prvaka, Inter ima še naprej zgolj točko prednosti pred Napolijem in dve pred tretjo Atalanto, ki je danes remizirala z Venezio (0:0), pri kateri Domen Črnigoj zaradi poškodbe ni bil v kadru. Slovenska legionarja Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem, ki zaseda 10. mesto, gostita Parmo.