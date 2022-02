Napoli v sodnikovem dodatku do zmage in prvega mesta

Derbi 27. kroga med Laziem in Napolijem se je končal z zmago (2:1) Neapeljčanov, ki so skočili na prvo mesto. Zmago jim je v 94. minuti priboril Fabian Ruiz. Na vrhu imajo zdaj enako točk kot drugi Milan, ki je v petek zgolj remiziral z Udinesejem, in dve več od Interja, ki je prav tako vknjižil le točko. Četrti Juventus je v soboto na krilih najboljše strelca lige Dušana Vlahovića strl Empoli. Peto Atalanto tekma čaka v ponedeljek, šesta Roma pa je v nedeljo do zmage pri Spezii prišla v 98. minuti, ko je 11-metrovko uspešno izvedel Tammy Abraham. Verona je na krilih Giovannija Simeoneja, ki je zadel trikrat, s 3:1 premagala Venezio Domna Črnigoja.

Na olimpijskem stadionu v Rimu so si Neapeljčani zmago izborili v izdihljajih tekme, zmagoviti gol pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška dosegel Španec Fabian Ruiz. Napoli je do prvega vodstva prišel v 62. minuti, ko je zadel italijanski reprezentant Lorenzo Insigne, v 88. minuti pa je izenačil Španec Pedro.

Vlahović na vrh lestvice strelcev

Juventus je na sobotnem gostovanju povedel v 32. minuti z golom Mosieja Keana, Empoli, za katerega je Petar Stojanović igral do 85. minute, Leo Štulac pa sedel na klopi, je v 40. minuti izenačil prek Szymona Zurkowskega. A tik pred odmorom je Torinčanom vodstvo priigral Dušan Vlahović, ki je v 66. minuti zvišal na 3:1 in z 20. golom sezone skočil na prvo mesto lestvice strelcev. Domači so v 76. minuti znižali, a jim kaj več od minimalnega poraza ni uspelo.

Dušan Vlahović nadaljuje dobro strelsko formo tudi v dresu Juventusa. Foto: Guliverimage

Vid Belec na srečanju v Salernu med Salernitano in Bologno ni dobil priložnosti za igro, tekma pa se je končala z neodločenim izidom 1:1.

Inter ni izkoristil remija Milana

Milan je v petek na San Siru gostil Udinese, katerega bi lahko po koncu sezone okrepil slovenski reprezentant Sandi Lovrić, in vknjižil le točko (1:1). Tega pa ni znal izkoristiti branilec naslova Inter, pri katerem so navijači stopili v bran Samirju Handanoviću in mu dali vedeti, da kljub nekaterim napakam na zadnjih tekmah ostajajo v njihovem srcu, ki je pri predzadnjeuvrščeni Genoi prav tako le remiziral (0:0). Samir Handanović je v petek ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage

Atalanta za konec kroga gosti Sampdorio

V zadnji tekmi 27. kroga bo Atalanta, ki še vedno ne računa na Josipa Iličića, v ponedeljek zvečer gostila Sampdorio.

Vse tekme ta konec tedna se začenjajo s petminutno zamudo, kar je "poziv k miru", so pojasnili pri italijanski nogometni zvezi in se tako odzvali na rusko vojaško invazijo na Ukrajino. "Gre za spoštovanje človeškega življenja in potrebo, da se najde diplomatska rešitev za krizo v Ukrajini," so zapisali pri zvezi, kjer sicer niso omenili ne besede vojna ne Rusija, "a smo zaskrbljeni glede tega, kar se dogaja."

Italijansko prvenstvo, 27. krog: Petek, 25. februar:

AC Milan : Udinese 1:1 (1:0)

Leao 29.; Udogie 66. Genoa : Inter Milano 0:0

Samir Handanović (Inter) je branil celotno tekmo. Sobota, 26. februar:

Salernitana : Bologna 1:1 (0:1)

Zortea 74.; Arnautović 43.

Vid Belec (Salernitana) je tokrat obsedel na klopi za rezerviste. Empoli : Juventus 2:3 (1:2)

Zurkowski 40., La Mantia 76.; Kean 32., Vlahović 45.+2, 66.

Petar Stojanović je ob porazu igral do 85. minute, Leo Štulac je poraz spremljal na klopi.



Sassuolo : Fiorentina 2:1 (1:0)

Traore 19., Defrel 90.+4 ; Cabral 88.; R.K.: Bonaventura 79./Fiorentina Nedelja, 27. februar:

Torino : Cagliari 1:2 (0:1)

Belotti 54.; Bellanova 21., Deiola 62. Verona : Venezia 3:1 (0:0)

Simeone 54., 63., 88.; Okereke 81.

Domen Črnigoj (Venezia) je igral do 67. minute.



Spezia : Roma 0:1 (0:0)

Abraham 90.+8/11m



Lazio : Napoli 1:2 (0:0)

Pedro 88.; Insigne 62., Ruiz 90.+4 Ponedeljek, 28. februar:

20.45 Atalanta - Sampdoria