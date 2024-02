V živo: v Milanu se igra derbi, šampionska forma Interja

Konec tedna se nadaljuje tudi boj za scudetto. Vodilni Inter je na gostovanju pri Lecceju zmagal s 4:0, dva zadetka je dosegel vodilni strelec Lautaro Martinez, vknjižil sedmo zaporedno prvenstveno zmago, po kateri ima pred najbližjim zasledovalcem Juventusom devet točk prednosti in tudi tekmo manj. Stara dama se je namučila za domačo zmago nad Frosinonejem (3:2) in po štirih tekmah le dočakala zmago. Junak srečanja je bil dvakratni strelec in asistent Dušan Vlahović. Prvak Napoli je bil na gostovanju pri Cagliariju blizu zmagi, a so domači prek Zita Luvumba v 96. minuti postavili končnih 1:1. V soboto zvečer je Udinese s Sandijem Lovrićem, medtem ko Jaka Bijol še okreva po poškodbi, z 0:2 klonil na gostovanju pri Genoi in zabeležil še deveti poraz v tej sezoni.