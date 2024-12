V živo: Inter ujel Atalanto, ki gostuje v Rimu

Igra se 18. krog italijanskega prvenstva, v ospredju je sobotni večerni obračun med četrtim Laziom in vodilno Atalanto. Ekipi na lestvici loči šest točk. V nedeljo v času kosila Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića v Vidmu gosti Torino, Napoli Venezio, Juventus pa Fiorentino. Obeta se še poslastica med AC Milanom in Romo. V ponedeljek bo Venezia Domna Črnigoja za konec koledarskega leta na delu pri Bologni.

Milanski Inter je na sobotni popoldanski tekmi prišel do 12. zmage sezone, na Sardiniji proti Cagliariju s 3:0. Čeprav je ta šele na 18. mestu, pa so se Milančani precej prepotili. Vsi trije zadetki so padli šele v drugem polčasu, ko so zadeli Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez in z bele točke še Hakan Calhanoglu.

Pred 18. krogom vodilna Atalanta želi koledarsko leto 2024 končati na vrhu serie A, a jo čaka zahteven test, saj se odpravlja na gostovanje k Laziu. Če bi La Dei uspelo zmagati na zahtevnem gostovanju, bi se podpisala že pod 11. zaporedno zmago. V dobrem nizu je tudi Lazio, ki je dobil zadnje štiri izmed petih tekem. Prvič v zgodovini kluba se je zgodilo, da je ekipa iz Rima na prvih 24 tekmah zmagala kar 17-krat. Obe ekipi sta na zadnjih osmih medsebojnih tekmah zmagali po trikrat, na zadnji je na domačih tleh zmagala Atalanta. Ta se je v letu 2024 podpisala tudi pod rekordno uspešno leto, saj je že pred zadnjo tekmo dosegla najvišje število zmag v obdobju enega leta (36) in s 126 doseženimi goli postavila klubski rekord v številu zadetkov.

