Izjemna Atalanta lovi že 11. zaporedno zmago

V uvodnem dejanju 17. kroga italijanskega prvenstva se bosta danes pomerila Verona in Milan. Napoli lahko s sobotno zmago v Genovi najmanj do nedelje prevzame vodstvo na lestvici, vodilna Atalanta, ki je v serie A nanizala deset zmag, pa bo skušala nadaljevati sanjski niz proti Empoliju. Venezia Domna Črnigoja bo v derbiju začelja gostila Cagliari. Udinese Jake Bijola in poškodovanega Sandija Lovrića bo v ponedeljek gostoval v Firencah, prvak Inter pa bo na San Siru pričakal Como.