Nagrada za Danca, ki ga primerjajo s Šeškom

Med tednom bodo odigrane štiri zaostale tekme 16. kroga italijanskega prvenstva, ki bodo odločale o vrstnem redu na vrhu. Vodilni Inter bo gostil Lecce, branilec naslova Napoli, pri katerem blesti nekdanji rdeči vrag Rasmus Hojlung, pa Parmo. V četrtek bosta odigrani še tekmi Verona – Bologna in Como – Milan.

Napoli ima danes priložnost, da se z zmago nad Leccejem povzpne na drugo mesto. Danski napadalec Rasmus Hojlund je v zelo dobri formi. Do poletja je branil barve Manchester Uniteda, a na Old Traffordu ni navduševal. Ker ga je poleti nasledil Benjamin Šeško, v medijih ne manjka primerjav med mladima napadalcema iz Skandinavije in Slovenije.

🇩🇰🎖️ Rasmus Hojlund wins the AIC Serie A player of the month for December. 👏 pic.twitter.com/7r35gaeqrW — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 13, 2026

Hojlundu gre v serie A, kjer je pred leti že nabiral izkušnje pri Atalanti, imenitno. Prejel je priznanje za najboljšega igralca decembra. V tej sezoni je zbral 23 nastopov za Napoli, prispeval pa devet zadetkov in dve podaji, navijači Napolija pa so najbolj srečni, da je uspel zapolniti vrzel ob odsotnosti tako kakovostnega napadalca kot je Romelu Lukaku.

Vodilni Inter, ki ga vodi Cristian Chivu, zvečer na San Siru pričakal Lecce. Črno-modri niso izgubili proti nekdanjemu klubu Sebastjana Cimirotiča že osem tekem zapored. Že v soboto jih čaka nov zahteven izziv, gostovali bodo v bližini Slovenije pri Lovrićevem Udineseju.

Italijansko prvenstvo, 16. krog (zaostale tekme):

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Lestvica: