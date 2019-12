Handanovićev Inter po remiju skočil na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji nedeljski tekmi 16. kroga serie A je Inter s Samirjem Handanovićem po velikem evropskem razočaranju, domačem porazu proti oslabljeni Barceloni in koncu sanj o osmini finala lige prvakov, remiziral na gostovanju v Firencah, potem ko je bil slovenski vratar premagan v 92. minuti tekme. Inter se je tako z osvojeno točko na vrhu italijanskega prvenstva izenačil z Juventusom, ki je s 3:1 ugnal Udinese.

V uvodni nedeljski tekmi sta se Verona in Torino razšla brez zmagovalca. Gostje so že vodili s 3:0, na koncu pa so se morali zadovoljiti s točko. Atalanta je brez poškodovanega Josipa Iličića izgubila pri Bologni (1:2). Zadnjeuvrščeni Spal je na zahtevnem gostovanju pri Romi izgubil z 1:3, Jasmina Kurtića zaradi kartonov ni bilo v postavi.

Gatusso začel s porazom

Gennaro Gattuso na prvi tekmi kot trener Napolija ni osvojil niti točke. Foto: Reuters

Nogometaši Brescie so v sobotni tekmi nadigrali Lecce (3:0), za katerega je Žan Majer odigral 62 minut, nato pa se je prvič na trenerskem stolčku Napolija predstavil Gennaro Gattuso. Neapeljčani so gostili Parmo, a ostali praznih rok (1:2). Gostje so dosegli zmagoviti zadetek prek Gervinha v zadnji minuti! Zvečer je Sampdoria v mestnem derbiju ugnala Genoo.

V zadnji tekmi kroga bosta v ponedeljek zvečer obračunala Cagliari Valterja Birse in Lazio, pri katerem blesti najboljši strelec serie A Ciro Immobile. V tej sezoni je dosegel že 17 zadetkov.

Italijansko prvenstvo, 16. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci:

17 - Immobile (Lazio)

10 - Lukaku (Inter), Joao Pedro (Cagliari),

9 - Muriel (Atalanta), Ronaldo (Juventus)

8 - Berardi (Sassuolo), Martinez (Inter),

...

5 - Iličić (Atalanta)

2 - Kurtić (Spal) ...