Hud poraz Juventusa in še slaba novica

To pa ni bil edini šok za staro damo. Pred večerno tekmo so domači ostali brez treh točk na lestvici. Italijanski olimpijski komite je namreč ugodil pritožbi Neapeljčanov in razveljavil odločitev nogometne lige o registraciji neodigrane tekme Juventus - Napoli s 3:0 za Torinčane. Ekipi bosta morala po novem tekmo, ki bi morala biti na sporedu že oktobra, tudi odigrati, Napoliju so vrnili tudi kazensko odvzeto točko.

Na sami tekmi je nato Fiorentina presenetila favorite, ko je že v tretji minuti zadel Dušan Vlahović. V prvem polčasu Cristianu Ronaldu in druščini ni uspelo izenačiti, delo jim je še otežil rdeči karton Juana Cuadrada v 18. minuti, v nadaljevanju pa so kljub pritisku tudi zaman skušali priti do zadetka. Stvari so se za staro damo obrnile še na slabše v 76. minuti, ko je Alex Sandro preusmeril žogo v lastno mrežo za 2:0 Fiorentine. Presenetljivo zmago gostov je v 81. minuti potrdil nekdanji član Torinčanov Martin Caceres in stari dami prizadejal prvi ligaški poraz v sezoni. Juventus za vodilnim Milanom zaostaja že ogromnih sedem točk.

V sredo bo Inter Samirja Handanovića sedmo zaporedno prvenstveno zmago lovil pri Veroni, Atalanta bo z Josipom Iličićem gostovala v Bologni, Sampdoria Nika Prelca pričakuje Sassuolo, Genoa Mihe Zajca pa bo z novim trenerjem Davidejem Ballardinijem napadla Spezio.

Italijansko prvenstvo, 14. krog: Torek, 22. december:

Crotone : Parma 2:1 (2:0)

Messias 24., 44.; Kučka 57.

Jasmin Kurtić (Parma) je igral celotno srečanje.



Juventus : Fiorentina 0:3 (0:1)

Vlahović 3., Sandro 76./a.g., Caceres 81.; R.K.: Cuadrado 18./Juventus Sreda, 23. december:

18.30 Verona - Inter

20.45 Roma - Cagliari

20.45 Bologna - Atalanta

20.45 AC Milan - Lazio

20.45 Napoli - Torino

20.45 Sampdoria - Sassuolo

20.45 Spezia - Genoa

20.45 Udinese - Benevento