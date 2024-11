V živo: prvak Inter ponižuje tekmeca v mestu ljubezni

Po koncu reprezentančnega odmora 13. krog italijanskega prvenstva prinaša derbi med AC Milanom in Juventusom, ki bo na sporedu danes ob 18. uri. Jaka Bijol in Sandi Lovrić bosta z Udinesejem na delu v ponedeljek, ko bosta gostovala pri Empoliju. Isti dan bo Venezia Domna Črnigoja gostila Lecce. Prvak Inter pravkar gostuje v mestu ljubezni Veroni.

Milan je po enajstih odigranih tekmah na sedmem mestu serie A z 18 točkami, z odigrano tekmo več je pred njim Juventus, ki je zbral 24 točk. To bo 179. derbi med Milanom in Juventusom v serie A, Bianconeri so od tega dobili 68 tekem, Milan pa 53, preostalih 57 srečanj se je končalo z remijem. Prvič po 21. novembru 2015 se bosta ekipi pomerili v trenutku, ko nobena izmed obeh ekip ne zaseda mesta med najboljšimi petimi ekipami v ligi. V zadnjem letu pa je Juventus moštvo, ki je dobilo največ gostovanj pri Milanu v italijanskem prvenstvu v zadnjem desetletju, podpisali so se pod osem zmag.

Na zadnjih sedmih medsebojnih tekmah se je le enkrat zgodilo, da sta se na strelski seznam vpisali obe ekipi, in sicer 19. septembra 2021, ko se je tekma končala z remijem 1:1. Zmaga bi bila lahko za Juventus sicer še toliko večjega pomena, saj lahko postane prva ekipa v serie A, ki bi skupno dosegla kar 1.700 zmag, trenutno je namreč pri številki 1.699.

Vodilni Napoli bo v nedeljo doma pričakal Romo, drugo Atalanto pa že v soboto čaka obračun s Parmo.

Veselje Joaquina Corree in Marcusa Thurama na gostovanju Interja pri Veroni. Foto: Reuters

