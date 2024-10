Vodilni Napoli osvojil San Siro

Najboljši italijanski klubi bodo med tednom odigrali tekme 10. kroga serie A. Tri tekme so bile odigrane že danes, med njimi tudi derbi kroga na San Siru, kjer je vodilni Napoli gladko z 2:0 premagal Milan. Slovensko bo obarvan sredin dvoboj med Venezio in Udinesejem, v četrtek pa bi lahko v dresu Genoe debitiral ''poredni deček'' italijanskega nogometa Mario Balotelli.

Neapeljčani so v torek v Milanu oba gola dosegli že v prvem polčasu, strelca sta bila Romelu Lukaku in Hviča Kvarachelia. Napoli ima zdaj 25 točk, sledijo s po tekmo manj Inter (18), Juventus (17), Fiorentina, Atalanta, Lazio in Udinese s po 16 točkami, Milan je ostal pri 14.

Pred tem je Cagliari proti Bologni izgubil z 0:2, Lecce pa je z 1:0 zmagal proti Veroni.

V sredo se bosta v Benetkah spopadla edina italijanska prvoligaša s slovenskimi legionarji. Venezia Domna Črnigoja bo gostila Udinese, pri katerem imata pomembno vlogo Jaka Bijol in Sandi Lovrić, v prihodnosti pa bi se jima lahko pridružil še David Pejičić.

Italjanski prvak Inter bo po spektakularnem derbiju z Juventusom (4:4) gostoval v Empoliju, velikan iz Torina pa bo gostil Parmo. V četrtek bo ranjena Roma, pri katerih se trese stolček Hrvatu Ivanu Juriću, gostila Torino, ravno nekdanji klub hrvaškega stratega.

Za Genoo, ki se poteguje za obstanek, bi lahko na tekmi s Fiorentino prvič zaigral tudi Mario Balotelli..

