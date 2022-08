Prvaki sezono odpirajo proti slovensko obarvanemu kolektivu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rdeče-črni, ki so letos v vlogi branilcev naslova, bodo prvo tekmo v novi sezoni serie a odigrali v soboto ob 18.30, ko se bodo pomerili z Udinesejem, ki je prvič po odhodu Samirja Handanovića (2012) znova obarvan v barve Slovenije, saj sta se mu pridružila Sandi Lovrić in Jaka Bijol. MIlančani bodo pogrešali Zlatana Ibrahimovića in Sandra Tonalija.

Prav tako bosta ob 18.30 moči merili Sampdoria in Atalanta, katere član je tudi Josip Iličić, a je njegova usoda pri klubu iz Bergama še nejasna.

Samir Handanović bo z milanskim Interjem gostoval pri Lecceju, tekma bo na sporedu v soboto ob 20.45, preostale tekme prvega kroga pa bodo na sporedu v nedeljo.

Ob omenjenih štirih Slovencih pri Empoliju še vedno igrata Leo Štulac in Petar Stojanović, član kluba iz Toskane je tudi mladi vratar Lovro Štubljar.