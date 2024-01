Lazio dobil rimski derbi za polfinale, izpadel Milan

Lazio je na začetku drugega polčasa četrtfinalne tekme italijanskega nogometna pokala povedel z golom Mattie Zaccagnija z bele točke. To je bil tudi edini gol tekme, ki je odločil drugega potnika v polfinale. Sodnik je sprva prekršek nad Matteom Guendouzijem spregledal, a dobil klic iz VAR sobe in po ogledu posnetka le pokazal na belo točko. Lazio je tudi sicer imel več priložnosti za gol iz igre. Tekma je bila vroča vse do zadnje minute, saj je sodnik v sodnikovem dodatku izključil dva igralca, Laziev Pedro je dobil drugi rumeni karton zaradi jezikanja in tako ne bo smel igrati v polfinalu.

Nizozemec Teun Koopmeiners je dvakrat premagal vratarja AC Milana, Mika Maignana. Foto: Reuters

Tretji polfinalist pokala je postala Atalanta, ki je na sredini večerni tekmi z 2:1 premagala AC Milan. Ta je z golom Rafaela Leaa povedel v 45. minuti, a so gostje prišli do izenačenje še v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Zadel je Nizozemec Teun Koopmeiners, ki je v drugem polčasu še enkrat premagal vratarja AC Milana, Mika Maignana.

V četrtek se bosta v zadnjem četrtfinalu udarila Juventus in Frosinone.

Pokalno lovoriko je v Italiji branil Inter, ki pa se je poslovil že v osmini finala.

Italijanski pokal, četrtfinale:

Torek, 9. januar:

Sreda, 10. december:

Četrtek, 11. december: