V živo: Atalanta in Bologna za polfinalno vstopnico

Pravkar se v uvodnem četrtfinalu italijanskega pokala merita Atalanta in Bologna. Favoriti so gostitelji, ki jim gre v tej sezoni odlično tako v domačem prvenstvu kot tudi ligi prvakov. V sredo se bosta za polfinalno vozovnico udarila še AC Milan in Roma, preostala dvoboja Inter – Lazio in Juventus – Empoli pa bosta odigrana konec meseca.