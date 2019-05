Handanović po zmagi nad Cesarjem skočil na tretje mesto, poraz Štulca

Frosinone, ki se poslavlja od serie A, je brez Luke Krajnca doma izgubil proti Udineseju, Sampdoria Vida Belca, ki je ponovno obsedel na klopi, pa je presenetljivo ostala doma brez točk proti Empoliju. Spal je brez poškodovanega Jasmina Kurtića namučil Napoli, a po tem, ko so gostje v 88. minuti zadeli za 2:1, nesrečno ostalo brez točke. Vrhunec nedeljskega dne je predstavljal obračun med Romo in prvakom Juventusom, ki so nastopili v novih dresih, a jim niso prinesli sreče. Sinovi volkulje so v zadnjih desetih minutah dosegli dva zadetka in se razveselili sladke zmage nad prvaki.

Nogometaši Atalante so s pomočjo Josipa Iličića premagali Genoo (2:1) in se s tekmo več povzpeli na fantastično tretje mesto, ki pa si ga je v ponedeljek z zmago povrnil milanski Inter.

Uvodna tekma 36. kroga v Bergamu v prvem polčasu ni ponudila zadetkov, nato pa so gostitelji zablesteli na začetku nadaljevanja in v pičlih osmih minutah dosegli dva zadetka. Josip Iličić igra od prve minute, Atalanta pa je z zmago (in tekmo več) poskočila na fenomenalno tretje mesto. V ligo prvakov vodijo štiri najboljša mesta, zato je evforija navijačev Atalante, ki bodo v sredo množično odpotovali na finale pokala v Rim, na vrhuncu.

Cagliari je brez pomoči Valterja Birse doma ostal praznih rok proti Laziu, AC Milan pa je z zmago v Firencah ohranil kandidaturo za ligo prvakov.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Lestvica: