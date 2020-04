Irci dobili novega selektorja

McCarthy je prevzel irsko reprezentanco novembra 2018 in bi mu pogodba potekla 31. julija po evropskem prvenstvu.

Vendar pa je Evropska nogometna zveza Uefa zaradi novega koronavirusa prvenstvo stare celine prestavila na prihodnje leto, irska zveza pa je pohitela in z njim prekinila pogodbo.

Irsko bo v dodatnih kvalifikacijah za EP igrala proti Slovaški, vodil pa jo bo Kenny, ki je bil zadnji dve leti selektor reprezentance do 21 let. V drugem paru se bosta pomerili BiH in Severna Irska, zmagovalec tega mini-turnirja pa bo na euru nastopal v skupini E skupaj s Španijo, Švedsko in Poljsko.

