Infantino si je spet oddahnil

Očitali so mu zlorabo položaja

Etična komisija Moka pa ni ocenila kazenskega postopka zoper Infantina, sproženega v Švici julija lani, po katerem se je pritožila agencija Sport 7. V komisiji so dodali le, da so o postopku obveščeni in ga pozorno spremljajo.

V ozadju so skrivnostni sestanki Infantina z nekdanjim državnim pravobranilcem v Švici Michaelom Lauberjem, ki jima očitajo zlorabo položaja, a sta oba doslej vse obtožbe o nepravilnostih zavračala.

Infantino je od januarja lani tudi član Moka, zato je etična komisija Moka pod drobnogled vzela pritožbo agencije, kazenski postopek in pritožbo Mednarodnega športnega razsodišča. Pri svoji preiskavi ni našla nepravilnosti, zato je komisija izvršnemu odboru Moka predlagala, da se pritožbe zavrne.