Infantino jo je odnesel brez kazni

Krovna nogometna zveza Fifa je sporočila, da je njena etična komisija odločila, da ne bo preiskovala domnevnih kršitev predsednika Giannija Infantina. Proti njemu so sicer v švicarskem tožilstvu julija zaradi ugotovitev v preiskavi domnevnih prikritih sestankov s švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem vložili kazenski postopek.

Fifa je zdaj odločila, da Infantina ne bo preiskovala oziroma da ga zaradi ugotovitev v tej preiskavi ne bo doletela kazen.

"Po preučitvi informacij, ki smo jih imeli na voljo, nismo ugotovili nobenih kršitev etičnih pravil zveze. Zato primera ne bomo več preiskovali," je sporočila Fifa.

Švicarsko tožilstvo je sicer sprožilo preiskavo, tudi zaradi domnevnih prikritih sestankov med predsednikom Fife in švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem.

Ta je namreč po ugotovitvah tožilstva prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s Fifo, vključno s tem, kako sta Rusija in Katar pridobila organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu v letih 2018 in 2022.