Iličiću nagrada za žarek upanja v koronskem obdobju

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić je v teh dneh na reprezentančnih pripravah pred tekmami z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo, a v Italiji so se spomnili nanj in njegovega boja s covidom-19. Igralcu prvoligaša Atalante so namreč podelili nagrado Gasco, ki jo letno podeljujejo športniku z delovanjem na področju solidarnosti.