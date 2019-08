Igralke Pomurja ostale brez napredovanja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometašice Pomurja so morale priznati premoč škotskim tekmicam. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometašice Pomurja so v zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakinj v Beltincih izgubile proti škotskemu Hibernianu z 1:2 (1:2) in tako v skupini 3 osvojile končno tretje mesto. V šestnajstino finala se je prebil škotski predstavnik kot zmagovalec skupine.

Varovanke Nuše Ladinek, ki so v prvih dveh krogih izgubile proti Cardiffu ter premagale Nike, bi morale danes nujno zmagati z vsaj dvema goloma razlike, medtem ko je Hibernianu zadostoval že neodločen izid.

Toda tekma se je začela po godu Škotinj, ki so povedle že v sedmi minuti prek Jamie-Lee Napier. Nov žebelj v krsto Pomurk so tekmice zabile v 36. minuti, ko je za 2:0 zadela Lauren Davidson. Tik pred koncem polčasa je Anja Prša z uspešno izvedeno enajstmetrovko zmanjšala zaostanek, a kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid.

Drugo mesto v skupini je zasedel Cardiff, ki je v Murski Soboti s 5:1 odpravil Nike.

V šestnajstino finala se sicer iz kvalifikacij uvrstijo le zmagovalci vsake izmed desetih skupin.

Pomurje : Hibernian, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

