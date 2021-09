Iz Juventusa na klop Verone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski mediji so takoj zapisali, da bo Di Francescov naslednik bržčas prav Tudor, to pa je klub danes zvečer uradno potrdil. Tudor je bil sicer minulo sezono pomočnik Andree Pirla pri Juventusu, z Verono pa je podpisal pogodbo do konca te sezone s ciljem, da ji zagotovi obstanek v ligi.

Nekdanji hrvaški reprezentant je trenersko kariero začel v Hajduku, kasneje pa je vodil še Paok, Karabükspor, Galatasaray in Udinese.

Di Francesco je danes postal prva trenerska "žrtev" v italijanskem nogometnem prvenstvu, potem ko je na uvodnih treh tekmah zabeležil prav toliko porazov.

Kdo bo nasledil Semplicija?

Po dveh porazih in neodločenem izidu je danes tudi Cagliari odpustil trenerja, Leonarda Semplicija. Semplici je s Cagliarijem, ki zaseda 17. mesto na lestvici, na treh prvenstvenih tekmah v tej sezoni zabeležil eno točko proti Spezii ter poraza proti Milanu in Genoi.

V Cagliari je 54-letni Firenčan prišel februarja in klubu zagotovil obstanek v ligi. V karieri je Semplici deloval kot trener nekaterih nižjeligaških klubov na Apeninskem polotoku, v serie A pa je v sezonah 2017/18 in 2018/19 vodil moštvo SPAL, za katerega je takrat igral tudi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić.