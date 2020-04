Ibrahimović že zabija gole #video

Napadalec AC Milan je v petek na treningu zelo učinkovito odprl sezono pripravljalnih tekem za švedsko ekipo Hammarby, klub, v katerem je solastnik.

Igralci Hammarbyja so se pomerili z igralci dveh nižjeligašev. Švedske zdravstvene oblasti so vrhunskim športnikom dovolile vrnitev na igrišča ob upoštevanju omejitvenih ukrepov, prav tako pa na tribune niso spustili gledalcev. Ta tekma je bila predvajana po televiziji oziroma so prenos zagotovili distributerjih pretočnih spletnih vsebin, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Po tekmi so bila dovoljena novinarska vprašanja, Ibrahimović je tako švedski javnosti podal tudi svoje videnje vrnitve v švedsko prvo nogometno ligo allsvenskan.

"Hočem igrati nogomet, dokler lahko"

"Vedno sem govoril, da ne bom igral v allsvenskanu, ampak povedal sem tudi druge stvari. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal za televizijo Dplay.

He can't train in Milan, so he's keeping fit with Swedish club Hammarby instead 💪



Zlatan Ibrahimovic plays football with whoever he wants 😏 pic.twitter.com/hM2cqa3tSz — Goal (@goal) April 18, 2020

Osemintridesetletnik se je že marca, ko je bilo zaustavljeno italijansko prvenstvo, vrnil na Švedsko. Ni znano, kdaj se bo serie A lahko nadaljevala, Ibrahimovićeva pogodba z Milanom pa poteče konec junija. Napadalec je dejal, da je bolje trenirati na Švedskem.

"Hočem igrati nogomet, dokler lahko, a bomo videli, kaj se bo zgodilo. Želim prispevati," je dejal Ibrahimović.

Medtem ko je bil na Švedskem, je večkrat treniral pri Hammarbyju. "Zelo sem hvaležen, da lahko treniram s fanti, glede na to, da v Evropi nogometa ni mogoče igrati," je dodal.

Lani je Ibrahimović z odkupom 25-odstotnega deleža Hammarbyja poskrbel za veliko negativne publicitete ter razjezil navijače njegovega nekdanjega kluba Malmö.

Navijači so svoj bes izrazili tako, da so se večkrat znesli nad Ibrahimovićevim kipom, ki so ga postavili pred stadionom v Malmöju. Kip so zažgali in poškodovali, trenutno je odstranjen in ga popravljajo.

Ibrahimović je dejal, da je vandalizem "sramota", vendar se ni razburil. "Trenutno so pomembnejše druge stvari. Danes govorimo o koroni, o zdravju," je dejal. "Vem, kaj sem prispeval."

Na Švedskem upajo, da bodo lahko najvišjo ligo švedskega nogometa znova igrali junija.