Liverpool za Francoza odštel 40 milijonov evrov

Mladi Francoz Ibrahima Konate, ki je že opravil zdravniške preglede in se dogovoril o osebnih prejemkih, je podpisal dolgoročno pogodbo, ki bo začela veljati 1. julija. Leipzig bo zanj dobil dobrih 40 milijonov evrov.

"Trenutno se osredotočam na evropsko prvenstvo do 21 let, po njem pa se bom pridružil novi ekipi. Samo misel na to, da bom član enega najboljših klubov na svetu, me navdaja z veseljem in ponosom," je dejal 22-letni nogometaš, ki je kariero začel pri Sochauxju.

Liverpool je imel lani ogromno težav s poškodbami branilcev, saj so se med sezono težje poškodovali Virgil van Dijk, Joe Gomez in Joel Matip.

Konate je mladi francoski reprezentant. Prejšnji mesec je mladim galskim petelinom na Madžarskem pomagal do preboja v četrtfinale, kjer se bodo v ponedeljek (31. maja) v Budimpešti pomerili s sovrstniki iz Nizozemske.