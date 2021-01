Hulk se je vrnil domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Hulk je naš," so pri brazilskem klubu zapisali na Twitterju ob videoposnetku podpisa pogodbe v Evropi že kar malce pozabljenega robustnega napadalca. Za 34-letnega Brazilca so se zanimali tudi pri Palmeirasu, Bešiktašu in Portu, s katerim je Hulk v sezoni 2010/11 osvojil evropsko ligo.

Za šanghajsko ekipo, ki se ji je pridružil leta 2016 iz Zenita Sankt Peterburga za 56 milijonov evrov, je na 145 tekmah dosegel 76 zadetkov. V brazilskem dresu je odigral 48 tekem in zbral 11 golov.