Po 86 letih so jim priznali naslov prvaka

Nogometni klub Atletico Mineiro je čakal kar 86 let, da mu je brazilska nogometna zveza priznala naslov državnega prvaka iz leta 1937, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Skupaj z naslovoma iz let 1971 in 2001 ima klub zdaj v vitrinah tri pokale za osvojeni državni naslov.

Gre za naslov na tako imenovanem turnirju prvakov leta 1937, ki je bil dosežen v obdobju, ko je brazilski nogomet doživljal burno obdobje razprav in medsebojnih delitev v brazilskem nogometu.

Na turnirju so zato leta 1937 zaigrali prvaki petih različnih brazilskih regij iz leta 1936 in ekipa mornarice. Ta turnir je zato predstavljal prvo merjenje moči na nacionalni ravni. Že takrat pa sta med klubi, ki so se kasneje odločili za profesionalizacijo, sodelovala tudi Fluminense in Atletico.

Turnir je šel nekako v pozabo, po osvojitvi naslova prvaka 2021 pa so se pri Atleticu spomnili davno osvojene lovorike in od zveze zahtevali priznanje še ene zvezdice.

Predsednik kluba Sergio Goelho je imel zato več sestankov s predstavniki CBF, katerim je predložil obsežen sveženj novinarskih zapisov, grafik in pisem, ki so potrjevali pomembnost omenjenega turnirja prvakov.

Zveza je naslov potrdila in uradno so novico objavili ta konec tedna na klubski proslavi ob odprtju novega stadiona, na katerem je Atletico nato premagal Santos z 2:0.