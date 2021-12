V Belo Horizonteju je bilo minuli konec tedna veselo. Drugič v klubski zgodovini in prvič po dolgih 50 letih je Atletico Mineiro postal brazilski nogometni prvak. Največji pokrovitelj kluba, gradbeno podjetje MRV, se je odločilo, da bo tisoč navijačev obdarilo z brezplačnim tatujem. In kljub močnemu dežju se je pred stadionom, kjer je tetoviralo kar 30 mojstrov, zbrala dolga vrsta ljudi. Brezplačno je tatu dobilo le prvih tisoč. No, ne povsem brezplačno. V zameno zanj so morali prinesti kilogram suhe hrane za dobrodelne namene. Pogoj, da so tatu dobili, pa je bilo tudi potrdilo o cepljenju proti covid-19.

Izbirali so lahko med tatujem petelina, ki je simbol kluba, tatujem pokala ali napisom "Petelin je zmagal" ter datumom osvojitve lovorike, 2. 12. 2021. Prišli so mladi in stari. Najstarejša gospa je štela 73 let. "Od nekdaj je petelin v mojem srcu. Zdaj pa ga imam še na koži," je povedala Terezinha das Gracas Lancuna. "Nisem si mislila, da bom kdaj zbrala pogum za nekaj takega. Poglejte, kako je lep."