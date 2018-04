Huda družinska tragedija legendarnega hrvaškega nogometaša

Hrvaško je šokirala novica o hudi družinski tragediji Josipa Šimunića, čigar triletna hčer je v zagrebški bolnici na veliko noč umrla po kratki, a hudi bolezni.

Danes 40-letni nekdanji branilec, ki je za Hrvaško odigral 105 tekem (le trije nogometaši so jih zbrali), ima z ženo Christine Marie, s katero se je poročil leta 2013, še leto in pol starega sina.

Šimunić je nogometno pot končal leta 2014 kot član zagrebškega Dinama. Pred tem je ta v Avstraliji rojeni Hrvat, vrsto let igral v prvi nemški ligi za Hoffenheim, HSV in berlinsko Hertho, katere barve je branil kar devet let. Za Hrvaško je igral od leta 2001 in 2013. Nastopil je na dveh svetovnih prvenstvih (2002 in 2006) in dveh evropskih prvenstvih (2004 in 2008). Igrati bi moral tudi na svetovnem prvenstvu 2014.

Po koncu nogometne poti je zaplul v trenerske vode in bil pomočnik nekdanjega selektorja Hrvaške, nekoč trenerja Maribora Anteja Čačića. Odkar je skupaj z njim odšel iz strokovnega štaba hrvaške izbrane vrste, se je umaknil iz javnega življenja.