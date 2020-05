Katastrofa, ki je dala misliti vsem

Evropa je 29. maja 1985 v Bruslju na stadionu Heysel pričakovala spektakularni finale med Liverpoolom in Juventusom, dočakala pa katastrofo, navijaške izgrede in 39 smrtnih žrtev. Nogomet se je pred natanko 35 leti od sramu pogreznil v tla ter pošteno zamislil.

Heysel je nekdanje ime največjega nogometnega stadiona v Bruslju, ki je poskrbel za enega od najbolj bolečih spominov na vrhunski nogometni dogodek. Postal je sinonim vsega zlobnega, kar lahko ustvarijo huliganstvo ter trma in nevednost prirediteljev.

Agresivno obračunavanje navijačev je skupaj z dotrajanim objektom v Bruslju, ki je kljuboval času, a ga je Evropska nogometna zveza (Uefa) iz neznanih razlogov ohranila na prednostnem seznamu prizorišč evropskega finala, osupljivo postreglo s črnimi številkami. Življenje je izgubilo 39 ljudi, med njimi tudi 11-letni deček, ranjenih je bilo več kot 600 gledalcev.

Angleži so se želeli maščevati Italijanom

Kaj se je 29. maja 1985 dogajalo v belgijski prestolnici? Za evropsko krono sta se v pokalu državnih prvakov spopadla Liverpool in Juventus. Rdeči z Otoka so branili naslov, ki so ga leto pred tem osvojili v Rimu. Pojav huliganizma v Angliji je bil v razcvetu. Pri navijačih Liverpoola niti ni bil tako izrazit, a je še vedno izrazito odstopal od vzorcev strastnih privržencev klubov s celine.

Življenje je izgubilo 39 ljudi, ranjenih je bilo več kot 600 gledalcev.

Prireditelji v Belgiji niso predvidevali, da bi se jim lahko zalomilo in bi se lahko pripetil tako krut scenarij. Dogodka so se lotili nepremišljeno, z razmeroma majhnim številom policistov in varnostnikov, čeprav so navijači Liverpoola pred srečanjem prekipevali od želje po maščevanju, ko so v rimskem finalu leta 1984 doživeli več zahrbtnih napadov privržencev Rome in se že veselili, da bodo lahko poravnali račune v neposrednem obračunu s svojimi italijanskimi "brati".

Če si sodnik ne bi "izmislil" strela z bele točke ...

Pred natanko 35 leti je bilo v Bruslju vse pripravljeno za spektakel, na koncu pa so preštevali smrtne žrtve. Policija je stežka zadrževala naraščajoč val krvavega nasilja, nogometaši pa so bili pod tako velikim šokom, da se je porajalo resno vprašanje, ali bi medla tekma sploh lahko določila zmagovalca. Nogometaši so bili zbegani, razmišljali so o mrtvih in ranjenih navijačih, ki jih je bilo iz minute v minuto več.

Zmagovalca je odločil zadetek francoskega asa Michela Platinija, ki je pred 35 leti branil barve Juventusa.

Če si sodnik ne bi "izmislil" strela z bele točke v korist Juventusa, bi lahko patetičen dvoboj trajal v nedogled. Prekršek nad poljskim velemojstrom Zbigniewom Boniekom je prestavil nekaj metrov bližje golu. Ravno dovolj, da je bil po njegovem mnenju storjen v kazenskem prostoru, nato pa je Michel Platini zatresel mrežo Juventusa.

To je zadoščalo za zmago in prvi skok Juventusa na evropski vrh. Zadoščenje je bilo jalovo, lovorika pa nič kaj sladka, saj je nogometašem med srečanjem prišla na uho kruta informacija o žrtvah.

Navijači Juventusa so se znašli tik ob sovražnikih

Obrisi heyselske tragedije so se začeli kazati, ko so se zaradi netaktne prodaje vstopnic za sektor, ki naj bi ga v bližini angleških privržencev zapolnili nevtralni belgijski ljubitelji nogometa, na istem mestu zbrali nepravi sosedi. V Belgiji kar mrgoli italijanskih izseljencev, ki so komaj čakali, da bi lahko v živo spremljali vragolije stare dame. Ker so prišli do vstopnic, namenjenih "belgijskim" gledalcem, je nastala zmeda, saj so se pojavili preblizu navijačev Liverpoola.

Prizori, ki so leta 1985 šokirali svet.

Grdi pogledi so po prvi provokaciji, poleteli so kamni, prerasli v fizično obračunavanje. Ko je proti manjši skupini Juventusovih privržencev želelo pridrveti na tisoče nič kaj prijaznih, ampak sovražno nastrojenih otoških huliganov, se je dogajanje na ostarelem štadionu prevrglo v pekel.

Kaj se je pred 35 leti dogajalo v Bruslju?

Navijači Juventusa so začeli bežati. Reševali so svojo kožo, a so bili ujeti v past. Stekli so lahko le do zanikrnega zunanjega zida, nato pa je nastala panika. Nekateri so bili tako hitri in spretni, da so preplezali zid. Ker pa je bil štadion zelo dotrajan, saj v 55 letih obstoja niso spreminjali pročelja, je poskus bega vodil v katastrofo. Zunanji zid, prek katerega so želeli navijači Juventusa ubežati razjarjeni množici Liverpoolčanov, se je zrušil in pod seboj pokopal 39 navijačev.

Tekma je potekala, navijači Juventusa pa so napadali policijo

Takrat je prekipelo glavnini Juventusovih navijačev, tistih, ki so si zagotovili mesto na drugi strani štadiona, rezervirani za najbolj glasne privržence italijanskega prvaka. Ko so videli, kako umirajo njihovi rojaki, ki so jih izpod ruševin prinašali na razpadlih delih zidu in ograj, njihova trupla pa so prekrivale navijaške zastave, so ponoreli. Želeli so obračunati s privrženci Liverpoola, a jim je namero preprečila belgijska policija.

Poskus bega simpatizerjev Juventusa pred Angleži se je sprevrgel v tragedijo.

Če policistov pred začetkom dvoboja še ni bilo dovolj, da bi takoj uporabili silo in zajezili agresijo otoških huliganov, jih je bilo zdaj dovolj, da so se spustili v goreč boj z Italijani. Nanje so se usuli kamni, pirotehnika, steklenice in ostali nevarni predmeti, a so zadržali linijo in preprečili najhujše.

Borba s pripadniki javnega reda in miru je trajala nekaj ur, policija pa je ubranila vse napade, s tem pa tudi preprečila, da bi se Juventusovi navijači dokopali Liverpoolovih. Če bi prišlo do neposrednega spopada, bi bile posledice še mnogo hujše.

Uefa vztrajala, čeprav so jo svarili, da je Heysel neprimeren

Med spopadi policije in navijačev Juventusa se je nadaljevala tekma. Odločitev o tem, da se bo igralo, se ni več spreminjala. Tako sta se dogovorila tudi oba kapetana, prireditelji in oba finalista pa so menili, da bi lahko nastali še večji neredi, če bi se obračun prestavil ali pa odpovedal. Odmevi nasilja, ki so prihajali z zunanje strani štadiona, so se slišali vse do igrišča, pogoji za tekmo, ki je odločala o največji evropski lovoriki, so bili nevzdržni.

Pred objektom, ki je po prenovi dobil novo ime, zdaj je to stadion Kralja Baudouina, stoji spominska plošča z imeni in priimki vseh žrtev. Foto: Reuters

Najhuje je bilo to, da sta tako Juventusov predsednik Giampero Boniperti in Liverpoolov direktor Peter Robinson prepričevala Uefo, da objekt ni primeren za takšno tekmo, ki je bila označena za dvoboj visokega tveganja. A krovna zveza ni popustila. Vztrajala je pri tem, da se bo igralo v Bruslju, in storila ogromno napako, saj je bil štadion neprimeren za takšno tekmo. Zaradi dotrajanih zidov in majavih ograj je sam od sebe ponujal dobršne zaloge kamnitih izstrelkov, ki so hitro zanetile spopad med navijači.

Niso bili krivi le huligani Liverpoola

Po tekmi so bili vsi pogledi usmerjeni v otoške huligane, ki so se na sosednji tribuni zverinsko spravili nad manj številne navijače Juventusa, pomešane z belgijskimi ljubitelji nogometa. Štirinajst izmed njih je bilo obsojenih na večletno zaporno kazen. Bes je bil ogromen.

Evropa se je sramovala dogodka, alarm za nestrpnost proti pojavu huliganstva je zazvonil tako glasno kot še nikoli in sprožil ogromen preplah, Uefa pa je sprejela odločitev, da angleškim klubom za pet sezon prepove nastop v evropskih tekmovanjih. Liverpool je doletela še hujša kazen, saj bi moral počivati še tri dodatne sezone, a so mu pozneje kazen znižali na eno.

Obetal se je spektakel med angleškim in italijanskim velikanom, a je nogomet tisti dan padel v povsem drugi plan. Foto: Reuters

Uefa je v svojem poročilu navedla, da so bili za nastalo škodo odgovorni le navijači Liverpoola. V preiskavo pa je bila poleg privržencev rdečih, ki so jih na Otoku poskušati identificirati s pomočjo fotografij in televizijskih posnetkov, zajeta tudi Uefa, pred sodnikom so se znašli tudi prireditelji srečanja, lastniki štadiona Heysel in vodstvo belgijske policije.

Po 18 mesecih je sodišče sprejelo odločitev, da krivda za izpade katastrofalnih razsežnosti ne leži zgolj pri otoških navijačih, ampak tudi pri policiji ter organizacijskem vodstvu, ki je sprejemalo odločitve o finalu. Na sodišču se je znašel celo predsednik Belgijske nogometne zveze Albert Roosens, ki je nepremišljeno dovolil, da so se lahko vstopnice za predviden sektor v neposredni bližini Liverpoolovih navijačev polastili tudi simpatizerji drugega finalista.

Nato se je pripetil še Hillsborough ...

Le dva dneva po črnem finalu je britanska premierka Margaret Thatcher pritisnila na Angleško nogometno zvezo (FA), da takoj umakne angleške klube iz evropskih tekmovanj. Dva dni pozneje je željo "železne dame" olajšala Uefa in angleškim predstavnikom prepovedala sodelovanje za pet sezon.

Štiri leta pozneje je sledila nova tragedija na tekmi Liverpoola:

Tragedija na štadionu Hillsborough v Sheffieldu, v kateri je leta 1989 na tekmi med Liverpoolom in Nottingham Forestom življenje izgubilo skoraj sto navijačev Liverpoola, je dokončno streznila angleške nogometne oblasti. Nekaterim privržencem Juventusa se je zareklo o karmi in tem, kako se nekatere stvari vrnejo v življenju kot bumerang.

Michel Platini in Ian Rush sta klubski legendi Juventusa oziroma Liverpoola.

O tem so pričali transparenti na tekmah leta 2005, ko sta se Juventus in Liverpool na igrišču pomerila prvič po bruseljski katastrofi.

Najprej sta se v ligi prvakov srečala na Anfieldu. Navijači Liverpoola so ob 20-letnici izgredov na štadionu Heysel izobesili velikanski napis Amicizia (prijateljstvo), ki pa pri navijačih italijanskega tekmeca ni naletel na vsesplošno odobravanje.

Napis, ki pred 15 leti ni naletel na splošno odobravanje navijačev Juventusa. Foto: Reuters

Na povratni tekmi so navijači belo-črnih napisali številne transparente. Na njih je pisalo "Lahko je reči, veliko težje oprostiti", "Morilci" ter "15-4-89, Sheffield, bog vendarle obstaja". Omenili so torej datum tragedije na Hillsboroughu, ki je dala misliti angleškim nogometnim delavcem, štadioni s stojišči pa so na tekmah najvišjega razreda postali le še del zgodovine.

Obsojajo vsakršne nasilje v nogometu

Stadion Heysel je v Bruslju že dolgo preteklost. Na njegovem nasledniku sta se leta 2005 pomerili izbrani vrsti Belgije in Italije. Bilo je zelo čustveno, po 39 minutah pa je sledila minuta molka v spomin žrtev.

Ko sta se pred petimi leti v Bruslju na prijateljski tekmi pomerili Belgija in Italija, je bila tekma po 39 minutah prekinjena, nato pa so se gledalci spomnili na vseh 39 žrtev katastrofe na Heyslu. Foto: Guliver/Getty Images

Zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa danes ne bo javne komemoracije v Italiji, bodo pa številke aktivnosti po spletu. Andrea Lorentini je predsednik Združenja družinskih članov žrtev masakra v Bruslju. Na Heyslu je pred 35 leti ostal brez očeta Roberta. Združenje obsoja vsakršno obliko nasilja v nogometu in se trudi, da bi današnje generacije dojemale nogomet v čim bolj pozitivnem smislu. Trudi se, da bi postal 29. maj dan, na katerega bi se spomnili na vse nepotrebne žrtve v športu.

Navijači Juventusa ne bodo nikoli pozabili katastrofe na Heyslu.

Pred 35 leti je izgubilo življenje 39 gledalcev. Največ je bilo Italijanov (32), štirje so bili Belgijci, dva Francoza, umrl pa je tudi Severni Irec. Takšen je bil seznam po najbolj črnem dogodku v zgodovini klubskih tekmovanj, ki jih vodi Uefa. Po katastrofi, ki je dala misliti vsem. Po katastrofi, ki je očrnila nogomet kot le redko katera.