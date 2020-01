Kruta preobrazba: bil je idol naroda in milijonar, zdaj kot prebežnik vozi za Uber

Nogometni svet že dalj časa pretresa usoda nekdanjega zvezdnika Hakana Sükürja. Bil je največji turški zvezdnik, ljubljenec navijačev in vzor mladim, nato pa je drago plačal odhod v politiko. Zaradi spora s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom je ostal brez vsega. Označili so ga za terorista, zato si je reševal kožo s prebegom v ZDA. Danes se preživlja kot voznik podjetja Uber in prodajalec knjig.

Ko je 48-letni Hakan Sükür pred kratkim odprl dušo in svojo zgodbo zaupal nemškim novinarjem časnika Welt am Sonntag, se je lahko svet še enkrat prepričal, kako se je pravljica najboljšega turškega nogometaša zaradi političnih razlogov čez noč spremenila v pekel. Leta 2002 je bil veliki turški junak. Turčiji je na svetovnem prvenstvu pomagal do nepozabnega brona, na tekmi za tretje mesto je zatresel mrežo Južne Koreje že po slabih 11 sekundah in se vpisal v zgodovino. Zanj sta se cedila med in mleko. Imel je vse. Priljubljenost, spoštovanje, denar. Bil je vzor turški mladini, vsi so ga hoteli posnemati.

Uničevali ženin butik in zastraševali otroke

Z Galatasarayem je leta 2000 osvojil pokal Uefa. Foto: Reuters Ko se je po koncu bogate kariere, v kateri je blestel zlasti v dresu Galatasaraya in turške izbrane vrste, kruh pa si služil tudi v Italiji in Angliji, odločil za skok v politiko, se je njegovo življenje hitro spremenilo. Bil je izvoljen v turški parlament, "idila" pa je trajala le do leta 2013, ko se je zaradi različnih pogledov na politiko sprl z avtoritativnim turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Zapustil je njegovo vladajočo stranko AKP (Stranka za pravičnost in razvoj). "Takrat se je začelo. Postal sem žrtev sovražnih dejanj. V butik, ki ga je vodila moja žena, so metali kamne, moje otroke so zastraševali na ulicah. Po vsakem stališču, ki sem ga predstavil v javnosti, sem prejemal grožnje," je povedal za nemški časnik.

Študent se je z njim fotografiral, nato moral v zapor

Bil je izbran za najboljšega turškega nogometaša vseh časov, po skoku v politiko pa so ga označili za državnega sovražnika. Foto: Guliver/Getty Images Obdobje zastraševanja se je nadaljevalo. Po neuspešnem državnem udaru leta 2016 se je znašel na seznamu obtoženih. Bil je označen za terorista, najboljšega turškega nogometaša vseh časov je čakala zaporna kazen. Ni mu preostalo drugega, kot da pobegne v ZDA. Brez vsega bogastva, ki ga je nakopičil v nogometni karieri, je začel iz nič. Sprva je vodil lokal v Kaliforniji, a je zato, ker se je v njem začela zbirati čudna družba, opustil tovrstni posel.

Ko ga je prepoznal turški študent na šolanju v ZDA, se je z njim fotografiral. Ko so za to izvedele turške oblasti, je moral turški študent za 14 mesecev za zapahe. Sükür se je močno zamislil, zapustil Kalifornijo in se preselil v Washington, kjer vozi za Uber in prodaja knjige.

Ljubi turško zastavo, ljubi Turčijo

Sprva je sodeloval s turškim predsednikom, nato pa sta se njuni mnenji o tem, v katero smer bi morala stopati Turčija, vidno razhajali. Foto: Getty Images "Ko sem zapustil Turčijo, so zaprli mojega očeta. Ko so mu v zaporu diagnosticirali raka, so mu odredili hišni pripor. Težko mu je. Vsak, ki je bil povezan z menoj, se je znašel v finančnih težavah. Odtujili so mi vse moje premoženje. Ostal sem brez vsega. Erdogan mi je vzel vse. Pravico do svobode, pravico do svobode govora, pravico do dela," je potožil nekdanji junak SP 2002, jezen na početje turške vlade, ki ga je označila za izdajalca in terorista.

"Ali mi lahko dokažejo, da sem sodeloval v kriminalnih dejanjih? Ne. Nikoli nisem storil ničesar nezakonitega. Turška oblast me ima za sovražnika, nikakor pa nisem sovražnik države, turškega naroda. Ljubim našo zastavo, našo državo," je prepričan, da se Turčija pod vodstvom predsednika Erdogana ne razvija v pravo smer.

"Ko sem se leta 2011 pridružil stranki AKP, je bila Turčija država, ki se je približevala standardom Evropske unije. Nato pa se je Erdoganova politika obrnil v drugo smer. Bolj proti Bližnjemu vzhodu kot pa Evropi," je namenil kritiko vladajočemu režimu in politični usmeritvi turškega predsednika.