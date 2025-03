Na protestih v podporo Imamogluju izbruhnilo nasilje

Na protestih v podporo istanbulskemu županu Ekremu Imamogluju, ki so ga aretirali v sredo, je v četrtek izbruhnilo nasilje v več mestih po vsej državi. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove, poročajo tuje tiskovne agencije.

V številnih turških mestih so v četrtek že drugi dan zapored potekali protesti v podporo članu največje opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Ekremu Imamogluju, ponekod pa so izbruhnili tudi spopadi med demonstranti in policijo.

V Istanbulu, Izmirju, Ankari in Eskisehirju je policija med drugim posredovala s solzivcem, vodnim topom in gumijevkami. V Ankari naj bi uporabili tudi gumijaste naboje, kar pa v vladi zanikajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti so po aretaciji Ekrema Imamogluja v Istanbulu za štiri dni prepovedale demonstracije, a to protestnikov ni odvrnilo. Erdoganu med drugim očitajo, da se želi z aretacijo znebiti največjega političnega tekmeca. Foto: Reuters Podobno naj bi gumijaste naboje uporabili v Istanbulu, kjer so se protestniki znova zbrali pred mestno hišo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik največje turške opozicijske stranke CHP Özgür Özel je v četrtek posvaril predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana, da ne bodo odnehali in da se bodo protesti nadaljevali.

Morebitne samovoljne poteze skrbijo mlade

Skupina mladih protestnikov je pred mestno hišo ostala vso noč, saj so zaskrbljeni, da bi lahko morda vlada imenovala svojega župana, kar se je že zgodilo v več mestih na jugovzhodu Turčije.

Pravosodni minister Yilmaz Tunc je bil v objavi na družbenem omrežju X kritičen do pozivov k protestom, češ da je nezakonito in nesprejemljivo pozivati k protestom zaradi trajajoče pravosodne preiskave.

Da je pozivanje k protestom neodgovorno, se je strinjal tudi notranji minister Ali Yerlikaya. Ob tem je na družbenem omrežju X sporočil, da so do zdaj na protestih aretirali 53 ljudi, ranjenih pa je bilo 16 policistov. Še 54 ljudi so pridržali zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih naj bi spodbujali sovraštvo.

Imamogluja so aretirali v sredo v okviru preiskave članstva v kriminalni združbi, pomoči teroristični skupini in korupcije. Skupaj z njim so odvzeli prostost še več kot 80 ljudem, vključno z drugimi politiki, novinarji in poslovneži.

Imamogluju preprečili kandidaturo

CHP je nameravala v nedeljo imenovati Imamogluja za svojega predsedniškega kandidata, s čimer bi postal glavni tekmec dolgoletnega predsednika Erdogana na predsedniških volitvah, predvidenih za leto 2028. V četrtek so v stranki zagotovili, da ga nameravajo imenovati za kandidata kljub aretaciji.

Oblasti pa so po aretaciji Imamogluja v Istanbulu za štiri dni prepovedale demonstracije, a to protestnikov ni odvrnilo. Erdoganu med drugim očitajo, da se želi z aretacijo znebiti največjega političnega tekmeca.

Policija je protestnike poskušala pregnati z uporabo solzivca ... Foto: Reuters

... in vodnega topa. Foto: Reuters