Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes ob obisku nemškega kanclerja Olafa Scholza pozval svet h krepitvi pritiska za mir na Bližnjem vzhodu. Dokler bodo potekali spopadi v Palestini in Libanonu, v regiji ne bo miru, je opozoril. "Pričakujemo, da vsi politični akterji prevzamejo pobudo in ustavijo agresivno politiko Izraela," je dodal.

Ob tem je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan na novinarski konferenci po pogovorih z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem obsodil humanitarno krizo na območju Gaze ter izpostavil nujnost trajne prekinitve ognja in dobave humanitarne pomoči.

Erdogan je Izrael tudi znova obtožil genocida, a je Scholz njegove očitke zavrnil. "Nemčija ne verjame (...), da je obtožba genocida upravičena," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Je pa poudaril, da je treba za civilnimi žrtvami žalovati enako, ne glede na to, na kateri strani so bile. Dejal je še, da ima Izrael pravico do samoobrambe, vendar mora spoštovati mednarodno pravo.

Turčija si želi v svojo vse močnejšo vojsko vključiti evropska vojaška letala Eurofihter Typhoon, ki ga skupaj proizvajajo Veliko Britanija, Nemčija, Španija in Italija. največ zadržkov pri prodaji naj bi imela ravno Nemčija. Foto: Reuters Voditelja sta govorila tudi o sodelovanju v zvezi Nato in v obrambni industriji. Scholz je dejal, da je možnost dobave letal Eurofighter Turčiji, za kar je pobudo dala Velika Britanija, še v zgodnji fazi. "To se še razvija," je poudaril po poročanju tiskovne agencije Reuters.

Med temami pogovorov so bila tudi pričakovanja Ankare od EU, vključno z vizumsko liberalizacijo za turške državljane.

Erdogan je tudi opozoril na krepitev skrajne desnice in sovraštva do muslimanov v Evropi ter v tej luči izrazil zaskrbljenost za več kot 3,5 milijona prebivalcev Nemčije, ki so turškega rodu.