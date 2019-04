Harry Kane bi moral razmisliti o operaciji

Angleški nogometni reprezentant in napadalec prvoligaša Tottenhama Harry Kane bo moral resno razmisliti o operaciji gležnja, je danes dejal eden od vodilnih kirurgov in specialist na londonski kliniki za stopala in gležnje, Mark Davies. Kane je utrpel hudo poškodbo lateralne vezi levega gležnja, zato bržkone to sezono ne bo več igral.