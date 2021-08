Haris Vučkić se iz Španije seli k Rijeki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vučkić ima še dveletno pogodbo s klubom iz Zaragoze, ki naj bi slovenskega napadalca poslal v Reko, potem ko v prejšnji nogometni sezoni na 19 tekmah za Real ni zadel. V sezoni pred tem je v dresu nizozemskega Twenteja dosegel 11 zadetkov v 25 nastopih, poroča danes reški časnik Novi list na svoji spletni strani.

Poudarja, da Rijeka finančno ne more prevzeti nase dveletne Vučkićeve pogodbe, ki je ocenjena na 600 tisoč evrov. Zato je bolj verjetno, da se bo Vučkić preselil na Rujevico kot posojeni igralec španskega moštva.

Pri časniku še izpostavljajo, da je Vučkić veljal za enega največjih talentov slovenskega nogometa in da je s 15 leti odigral prvo člansko tekmo v Domžalah. Za igralca so se potem zanimali številni evropski klubi, a so poškodbe upočasnile njegovo kariero, med katero je zamenjal vrsto klubov.

Vučkić je bil najboljši strelec Slovenije v nedavno končani ligi narodov. "Prihod na Reko ob nastopih v Evropi bi lahko postal odskočna deska za nadaljevanje njegove kariere, kot se je to v neštetih primerih že pokazalo," je še ocenil reški časnik.