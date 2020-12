Haaland nared že januarja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški nogometni as Erling Braut Haaland je moral zaradi poškodbe stegenske mišice od začetka tega meseca počivati, Borussia iz Dortmunda pa je sporočila, da nanj računa že v začetku naslednjega leta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zdravljenje in rehabilitacijo je opravil v medicinskem in športnem centru Aspire v katarski Dohi.