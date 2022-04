Guardiola: Preveč razmišljam in si izmišljujem neumne taktike

V nogometni ligi prvakov so ta teden na sporedu prve tekme četrtfinala. Chelsea bo gostil Real Madrid, Villarrael pa Bayern Műnchen v sredo zvečer, v torek zvečer pa Benfica gosti Liverpool, Manchester City pa Jana Oblaka z njegovim Aleticom. Trener Cityja Pep Guardiola je imel na ponedeljkovi novinarski konferenci zanimivo debato z enim od novinarjev o tem, kako pred tekmami kar nekoliko preveč razmišlja o taktiki.

Foto: Reuters "Za tekme lige prvakov vedno preveč razmišljam. Vedno se domislim novih taktik, novih idej. Tako bo tudi tokrat." Na Otoku je zaradi tega občasno deležen nekaj posmeha, češ da pretirava. A sam trdi, da brez tega preprosto ne gre. "Zato imam v ligi prvakov dobre rezultate. Bilo bi tudi dolgočasno, če bi ves čas, proti vsem nasprotnikom igral enako. Ne more biti pristop proti Atleticu in Liverpoolu enak. Igrajo drugače, imajo različne nogometaše. Vsak nogometaš ima mamo in očeta. In mama in oče imata različna značaja. Zato so nogometaši različni. Temu se moram prilagoditi. Zato rad preveč razmišljam in si izmišljujem neumne taktike." In kakšna bo ta za Atletico? "Igral bom z 12," Guardiola odgovarja v smehu.

"Niti sekunde ne bom govoril o teh neumnostih"

Pep Guardiola Foto: Guliver Image Pri igri Atletica je Guardiola nato bolj resno opozoril, da sploh ne igrajo zgolj obrambno, kot se to pogosto predstavlja v javnosti. "Igrajo veliko bolj napadalno, kot bi ljudje verjeli. V sredini igrišča res ne želijo tvegati, ko pa pridejo na našo polovico, imajo zelo veliko kakovosti v napadalni igri." Zato se z javnim mnenjem, češ da Guardiola igra lep nogomet, Diego Simeone pa groznega, ne strinja. "Niti sekunde ne bom govoril o teh neumnostih. Niti sekundo! Vsak poskuša zmagati. Če bodo zmagali oni, bodo imeli oni prav. Če bomo zmagali mi, bomo imeli mi prav. Na vsaki tekmi so različni slogi igre, veliko veliko stvari odloča, pa kakovost posameznih igralcev. On ne igra, jaz ne igram. Zato o naju ne bom govoril niti sekunde."

Simeone: Veselje je gledati, kako igra Man City"

Diego Simeone Foto: Guliver Image

Tudi Simeone je strnil nekaj svojih misli o igri Cityja. "Veselje je gledati, kako igra Man City. Kar mi je pri njih najbolj všeč, je, koliko želje vložijo, da dobijo žogo nazaj in jo nato zadržijo v svoji posesti. Lepo jih je gledati." Guardiola proti Simeoneju, oprostite, Manchester City proti Atleticu Madridu, v torek zvečer ob 21.00.