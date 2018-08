Francozi skočili na vrh, Slovenija pridobila eno mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila novo lestvico, na kateri so na čelu svetovni prvaki Francozi. Slovenija je pridobila eno mesto in je skupaj z Japonsko na 55. mestu.

Fifa je lestvico reprezentanc pripravila po novi matematični formuli, ki ne upošteva le povprečja točk za vsako posamezno tekmo, kot do zdaj, ampak upošteva več dejavnikov.

Francija je s sedmega mesta skočila na prvega, sledijo ji Belgija, Brazilija in finalistka Hrvaška, ki je pridobila kar 16 mest. Največ mest, 21, je sicer na lestvici pridobila gostiteljica letošnjega SP Rusija, ki zdaj zaseda 49. mesto. Nekdanji svetovni prvaki Nemci pa so s prvega nazadovali na 15. mesto.

Preveč zapleten sistem točkovanja?

Novo formulo za razvrščanje reprezentanc so dve leti razvijali športni strokovnjaki in statistiki ter med drugim upošteva relativno moč obeh tekmecev in pomembnost tekme. Kritiki pravijo, da je nov način točkovanja preveč zapleten.

* Lestvica Fife (16. avgust 2018):

1. (7.) Francija 1726 točk

2. (3.) Belgija 1723

3. (2.) Brazilija 1657

4. (20.) Hrvaška 1643

5. (14.) Urugvaj 1627

6. (12.) Anglija 1615

7. (4.) Portugalska 1599

8. (6.) Švica 1597

9. (10.) Španija 1580

(12.) Danska 1580

...

55. (56.) Slovenija 1392