Francoz nič več za Manchester United

Paul Pogba je Manchester United okrepil avgusta leta 2016, ko se je na Otok iz Juventusa preselil za takrat rekordnih nekaj več kot 100 milijonov evrov. Francoz je že pred tem v mlajših kategorijah nosil dres rdečih vragov, nato se je po štirih letih v Italiji znova preselil v Manchester, kjer je za angleške prvoligaše v premier ligi zbral 157 nastopov, na katerih je dosegel 29 golov. Skupno je zaigral na 233 obračunih v vseh tekmovanjih, na katerih pa je vknjižil 39 zadetkov.

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC