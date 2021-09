Nove težave za Messija in PSG

Navijači PSG in Lionela Messija so v zadnjih dneh nestrpno čakali na novice o zdravstvenem stanju Argentinca, ta ima težave s kolenom. Messi je tekmo z Lyonom končal v 76. minuti srečanja, potem ko ga je na klop poklical Mauricio Pochettino. Štiriintridesetletni nogometaš z menjavo ni bil zadovoljen, po tekmi pa so se v javnosti pojavile govorice, da se je Messi lažje poškodoval, kar so pri PSG zdaj tudi potrdili.

"Lionel Messi, ki je na tekmi z Lyonom utrpel udarec v levo koleno, je v torek zjutraj prestal pregled z magnetno resonanco. Pregled je potrdil, da ima lažje poškodovano koleno in da je utrpel udarec v kost. V naslednjih 48 urah bomo opravili še dodatne preglede," so zapisali pri francoskem prvaku. Messi tako zagotovo ne bo nastopil na tekmi z Metzem in bo tudi po sedmih tekmah ostal brez zadetka.

Francosko prvenstvo, 7. krog: Sreda, 22. september:

19.00 Lille - Reims

19.00 Monaco - St. Etienne

19.00 Montepellier - Bordeaux

19.00 Nantes - Brest

19.00 Rennes - Clermont

21.00 Angers - Marseille

21.00 Lens - Strasbourg

21.00 Lorient - Nice

21.00 Lyon - Troyes

21.00 Metz - PSG