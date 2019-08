V živo: močno oslabljeni PSG po zmago v Metz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni tekmi 4. kroga francoskega prvenstva bo danes prvak PSG brez kopice poškodovanih zvezdnikov gostoval v Metzu. Manjkata Edinson Cavani, Kylian Mbappe, prav tako pa tudi Neymar, ki je po nekaterih zapisih pred povratkom v Barcelono. Ne glede na bolnišnico, ki vlada v ekipi, so Parižani še vedno veliki favoriti. Luka Elsner bo v soboto skušal Amiens do kakšne točke popeljati v Toulousu, Nantes Reneja Krhina in Denisa Petrića pa bo gostil močni Montpellier. V nedeljo bo na delu še Robert Berić, ki ga po visokem porazu proti Lillu čaka še zahtevno gostovanje pri Marseillu.