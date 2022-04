Mbappe in Neymar zabijala za zmago PSG, ki ohranja zajetno prednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kylian Mbappe in Neymar sta zabila vseh šest golov za zmago nad Clermontom.

Foto: Guliverimage

"Nisem se še odločil. O tem veliko premišljujem, pojavili so se še novi dejavniki, ki jih je treba upoštevati," je prejšnji konec tedna, ko je spregovoril za medije po tekmi z Lorientom (dosegel je dva gola in prispeval tri asistence), Kylian Mbappe z odgovorom v slabo voljo spravil vse navijače Reala, ki so bili prepričani, da se je že pogodil z belimi baletniki.

PSG in madridski Real, ki je pred kratkim v osmini finala lige prvakov zadal močan udarec Parižanom in Mbappeja ter druščino izločil iz boja za evropski naslov, po poročanju številnih medijev napenjata mišice. Mlademu Francozu v želji, da bi nadaljeval kariero pri njih, obljubljata marsikaj. PSG naj bi mu tako za dveletno zvestobo po poročanju španskega novinarja Guillema Balagueja ponujal vratolomnih 150 milijonov evrov.

Francosko prvenstvo, 31. krog: Petek, 8. april:

Lorient : St. Etienne 6:2 (2:2) Sobota, 9. april:

Reims : Rennes 2:3 (0:2)

Clermont : PSG 1:6 (1:2) Nedelja, 10. april:

Bordeaux : Metz 3:1 (0:1)

Angers : Lille 1:1 (0:0)

Brest : Nantes 1:1 (0:1)

Monaco : Troyes 2:1 (1:1)

Lens : Nice 3:0 (0:0)

Strasbourg : Lyon 1:1 (1:0)

Marseille : Montpellier 2:0 (2:0)