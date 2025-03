Obračun vodilnih v Parizu, Zajc v Strasbourgu

V 26. krogu francoskega prvenstva bo v ospredju veliki nedeljski derbi prvouvrščenih ekip PSG in Marseilla. Še posebej v taboru Parižanov je bilo v zadnjih dneh veselo, saj so v osmini finala lige prvakov premagali Liverpool in se zavihteli med najboljših osem ekip v tekmovanju. Parižani imajo sicer pred Marseillom 16 točk prednosti. Toulouse Mihe Zajca bo pred derbijem na delu pri Strasbourgu.