Senzacija v Franciji, Nantes razorožil zvezdnike PSG

Vodilni PSG je v 25. krogu francoskega prvenstva presenetljivo ostal brez točk na gostovanju v Nantesu. Čeprav so gostje nastopili z najmočnejšo postavo, so po prvem polčasu zaostajali z 0:3, nato pa je Neymar, ki je v drugem delu zapravil strel z bele točke, postavil končni rezultat 3:1. Marseille ima v nedeljo priložnost, da se Parižanom približa na deset točk zaostanka.

Zvezdniška zasedba iz Pariza, ki je med tednom v prvem dvoboju osmine finala lige prvakov premagala Real Madrid z 1:0, je v tej sezoni v francoskem prvenstvu izgubila šele drugič. Čeprav je PSG nastopil z atomskim napadalnim trojčkom Messi-Neymar-Mbappe, Brazilec Neymar je prvič v tem letu zaigral od prve minute, je Nantes v prvem polčasu dosegel kar tri zadetke. Keylorja Navasa je kot prvi že v 4. minuti premagal Randal Kolo Muani.

Izbranci Mauricia Pochettina so v drugem delu zaigrali bolje, takoj na začetku je Neymar (asistenco je prispeval Lionel Messi) znižal prednost, nato pa v 59. minuti zapravil strel z bele točke, s katerim bi Parižani ujeli priključek. Kanarčki so do konca srečanja ohranili prednost in se veselili sladke zmage. Pri gostiteljih Ljubljančan Denis Petrić ni kandidiral za srečanje.

Francosko prvenstvo, 25. krog: Petek, 18. februar:

Lille : Metz 0:0

R.K.: Zhegrova 90.+2/Lille Sobota, 19. februar:

Lens : Lyon 1:1 (1:1)

Clauss 13.; Kadewere 44. Nantes : PSG 3:1 (3:0)

Kolo Muani 4., Merlin 16., Blas 45.+6/11-m; Neymar 47.

Neymar (PSG) je v 59. minuti zapravil 11-m. Nedelja, 20. februar:

Nice - Angers

Lorient - Montpellier

Reims - Brest

Rennes - Troyes

St. Etienne - Strasbourg

Bordeaux - Monaco

Marseille - Clermont