Prva lovorika Luisa Enriqueja na delu v Franciji?

Zvečer se bosta v francoskem superpokalnem spopadu pomerila prvak PSG in pokalni zmagovalec Toulouse. Španski strateg Luis Enrique ima tako priložnost, da s Parižani prvič, odkar vodi bogati pariški klub, osvoji lovoriko. Dvoboj bo potekal na Parku princev.

Francoski superpokal, 2023/24:

Nekdanji španski selektor Luis Enrique v klubskem nogometu že dolgo ni osvojil lovorike. Na njo čaka vse od leta 2017, ko je Barcelono popeljal do kraljevega pokala. Pred tem je osvojil še osem lovorik, Katalonce je popeljal tudi do evropskega in svetovnega naslova. PSG je v zadnjem obdobju ujel pravo formo, v ligi prvakov pa se je po razburljivem dogajanju v zadnjem krogu le uvrstil med 16 najboljših. V napadu blesti Kylian Mbappe. Na zadnjih 17 nastopih za PSG oziroma francosko izbrano vrsto je imel prste vmes pri kar 25 zadetkih. V polno je zadel 19-krat, dodal pa še šest asistenc.

Toulouse bo skušal danes osvojiti prvo superpokalno lovoriko v klubski zgodovini. Foto: Reuters

PSG je osvojil francoski superpokal že 11-krat in je rekorder tekmovanja. V zadnjih desetih letih je zbral kar devet zvezdic, danes pa ima priložnost, da rekord popravi in se lahko po novem pohvali že z ducat superpokalnimi naslovi. Toulouse še čaka na prvo tovrstno lovoriko. Najbližje je bil leta 1957, a je v odločilnem spopadu ostal praznih rok proti St. Etiennu.