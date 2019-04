Fiorentina je ostala brez trenerja

Italijanski nogometni prvoligaš Fiorentina je sporočil, da je Stefano Pioli odstopil z mesta trenerja. "Pod vprašajem so bile moje poklicne in človeške sposobnosti," je dejal 53-letni Pioli, ki je klub iz Firenc vodil od poletja 2017. Na zadnjih 11 tekmah pa je "Viola" slavila le enkrat, kar je botrovalo menjavi stratega.

"Vedno sem zagotavljal profesionalizem, spoštovanje in maksimalno zavzetost. Zdaj pa sem s težkim srcem moral oditi, odstopiti, saj so bile pod vprašajem poklicne in predvsem človeške sposobnosti," je dejal Pioli.

Navijači so sicer stopili v bran Pioliju in kritizirali družino Della Valle, lastnico kluba, češ da so Piolija naredili za krivca. Lastnike so označili kot sramoto Firenc.

Glavni favorit za Piolijevega naslednika je nekdanji trener Rome Eusebio Di Francesco, omenjata pa se tudi strateg mlade ekipe Fiorentine Emiliano Bigica in Leccejev trener Fabio Liverani.

Fiorentina je trenutno deseta v elitni italijanski ligi.