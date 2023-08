Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) preiskuje domnevni spolni napad v ekipi Zambije na svetovnem prvenstvu za nogometašice na Novi Zelandiji in v Avstraliji. Uradnih podrobnosti še ni, vpleten pa naj bi bil selektor ekipe Bruce Mwape.

Po medijskih poročilih naj bi se Mwape, ki je zanikal obtožbe, dotikal prsi ene izmed reprezentantk. Fifa je zapisala, da primer preiskujejo in bodo zaslišali vse vpletene, potem pa, če se bodo pritožbe izpolnile za resnične, tudi ustrezno ukrepala. Potrdila je, da gre za primer v zambijski vrsti, ni pa navedla podrobnosti.

Policija na Novi Zelandiji, kjer je bila nastanjena afriška ekipa, ki je medtem že prispela v domovino, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da ni prejela nobene pritožbe.

Mwape je selektor zambijskih nogometašic od maja leta 2018 in je ekipo popeljal tudi na olimpijske igre v Tokio. Reprezentanca je leta 2021 na OI izpadla po skupinskem delu, kot je tokrat na SP v Oceaniji.

Že lani so se na družbenih omrežjih pojavile podobne obtožbe proti Mwapeju, vodstvo Nogometne zveze Zambije pa je dejalo, da jih jemlje zelo resno in je odprlo preiskavo, četudi ni bilo nobene uradne pritožbe. Tam se je vse skupaj tudi končalo. Na letošnjem SP je bil Mwape deležen številnih vprašanj na to temo, na katera je odgovarjal, da je šlo za lažna namigovanja.

Preberite še: