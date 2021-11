Nekdanji italijanski reprezentant za več let v zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fabrizio Miccoli bo zaradi izsiljevanja prihodnja tri leta in pol preživel za zapahi. Foto: Guliverimage

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Fabrizio Miccoli bo zavoljo izsiljevanja v naslednjih treh letih in pol preživel v zaporu, je odločilo kasacijsko sodišče v Palermu. Osrednji italijanski športni časnik La Gazzetta Dello Sport je zapisal, da bo Miccoli kazen odslužil v zaporu Rovigo, ki je 60 km oddaljen od Benetk.

Miccoli, nekdanji soigralec slovenskega reprezentanta Josipa Iličića ter Armina Bačinovića pri Palermu, se je pod drobnogledom italijanskih oblasti znašel že leta 2010, potem ko se je zapletel v spor z nekdanjim fizioterapevtom Palerma in lastnikom diskoteke Paparazzi Giorgijem Gasperinijem ter od njega terjal svoj delež pri prodaji lokala. Ker tedaj zneska ni prejel, je stopil v stik z domnevnim sinom sicilijanske mafije Antoninom Lauricellom, ki je nato v njegovem imenu zahteval 12.000 evrov plačila.

Prizivno sodišče je 42-letnemu Miccoliju zaporno kazen zaradi izsiljevanja prisodilo že januarja lani, a se je pritožil, kasacijsko sodišče v Palermu pa je zavrnilo njegovo pritožbo. Identično usodo je minili mesec doživela tudi pritožba Lauricella, ki bo zaradi izsiljevanja in drugih nečednih poslov v zaporu preživel sedem let.

Najgloblje sledi je na zelenem igrišču pustil pri Palermu. Foto: Guliverimage

Največji nogometni pečat pustil v dresu Palerma

Miccoli je v svojih zlatih nogometnih časih v domovini igral za Juventus, Fiorentino, Palermo in Lecce ter portugalsko Benfico iz Lizbone, med letoma 2003 in 2004 pa je odigral tudi deset tekme za italijansko izbrano vrsto in na njih dosegel dva gola.

Najgloblje sledi je na zelenem igrišču pustil pri Palermu, kjer je med letoma 2007 in 2013 dosegel 74 golov, kar je še vedno klubski rekord.