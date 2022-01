Finci želijo po Slovencih izločiti še evropske prvake

V torek bosta znana še preostala dva polfinalista. Najprej bo Rusija poskušala upravičiti vlogo favorita proti Gruziji, eni izmed treh novincev na evropskih prvenstvih, ki so se v krstnem nastopu prebili med osem najboljših (podobno velja še za Finsko in Slovaško), nato pa se bo Španija udarila s Slovaško, ta jo je v skupinskem delu zagodla tako Hrvatom kot tudi Poljakom.

Izločilni del Eura poteka v Amsterdamu, finale bo odigran 6. februarja.

Španci so bili evropski prvaki sedemkrat, dvakrat so bili najboljši Italijani, ki so podobno kot Slovenci obstali v skupinskem delu, enkrat pa sta naslov najboljšega osvojili Rusija in Portugalska.