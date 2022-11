Ante Šimundža naskakuje odmeven evropski podvig

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O končnem vrstnem redu se odločala v osmih skupinah lige Europa. Ante Šimundža bo z bolgarskim prvakom Ludogorcem gostoval na Olimpicu. Če bo še drugič v tej sezoni pokvaril načrte Romi, ki jo vodi portugalski trenerski velikan Jose Mourinho, bo izločil sloviti italijanski klub iz evropske lige! To bi bil eden od največjih podvigov v trenerski karieri Mariborčana.

Po skupinskem delu evropske lige bodo podobno kot v ligi prvakov evropsko sezono sklenili le najslabše uvrščeni klubi. Zmagovalci osmih skupin, za zdaj jih je znana polovica, si bodo zagotovili neposredno uvrstitev v osmino finala, drugouvrščene klube pa čakajo kvalifikacije za osmino finala, svojevrstna šestnajstina finala, v katerih jih čakajo zelo zahtevni tekmeci, tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige prvakov, med katerimi ne manjka velikanov (Barcelona, Juventus, Sevilla, Ajax …). Zato bo danes v boju za prvo mesto, ki zagotavlja lažje nadaljevanje evropske sezone, še kako napeto. Tretjeuvrščeni klubi skupinskega dela evropske lige tudi še ne bodo končali evropske sezone. Spomladi jih čakajo kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige.

V kvalifikacijah za osmino finala lige Europa bo igralo osem tretjeuvrščenih ekip lige prvakov: Salzburg (Benjamin Šeško), Šahtar Doneck, Sevilla, Juventus, Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbona.

Lani premagal Conteja, letos pa Mourinha

Foto: Reuters V skupini C evropske lige, kjer je že znan zmagovalec (Betis iz Seville), bo v ospredju boj za drugo mesto. Na Olimpicu se bosta v večnem mestu spopadla Roma in Ludogorec. Dvoboj v Razgradu je pripadel bolgarskim prvakom (2:1). To je bila najodmevnejša evropska zmaga, odkar je njegov trener Ante Šimundža.

Mariborčan je v zadnjem obdobju prekrižal načrte številnim znanim trenerjem. Lani je z Muro v konferenčni ligi v Ljudskem vrtu premagal Tottenham, ki ga vodi Antonio Conte, letos pa mu je moral v Bolgariji za zmago čestitati Jose Mourinho. Na omenjeni tekmi je Roma, letošnji zmagovalec konferenčne lige, zapravila veliko priložnosti. Če ne bo premagala Ludogorca, bo ostala na tretjem mestu in nadaljevala evropsko sezono v najmanj kakovostnem tekmovanju, v katerem brani naslov.

Če pa bo vrnila udarec Bolgarom, bo čar konferenčne lige znova okušal Šimundža. Po Muri še na klopi Ludogorca. Slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki je bil v začetku sezone tik pred prestopom k norveškemu Lillestromu, ni na seznamu kandidatov za evropske tekme Ludogorca, tako da ne bo kandidiral za spektakel na Olimpijskem stadionu v Rimu.

Zelo izenačena skupina F

Jon Gorenc Stanković bo s Sturmom gostoval pri Midtjyllandu. Foto: Reuters Sturm Gradec bo v zadnjem krogu gostoval na Danskem. Če bosta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat doživela poraz, hkrati pa bo Feyenoord premagal Lazio, bo skupina F postregla z nenavadnim razpletom, saj bodo vsi štirje klubi končali ligaški del z osmimi točkami. V tem primeru bi odločala razlika v zadetkih, na katero pa avstrijski podprvaki ne morejo biti ponosni, saj je negativna (-4). Zlasti zaradi hudega poraza v Rotterdamu (0:6). Na tekmi na Danskem bo sicer sodil Matej Jug.

V skupini B bo poskušal Fenerbahče Mihe Zajca zadržati prvo mesto. Čaka na gostovanje na Poljskem pri kijevskem Dinamu, norveški prvak Bodö/Glimt, pri katerem mladi slovenski reprezentant Nino Žugelj ne dobiva veliko minut, bo poskušal pokvariti načrte PSV Eindhovnu in zadržati prednost pred Zürichom.

V skupini E bosta v derbiju večera nastopila Real Sociedad in Manchester United. Baskovski klub je kot edini v tej sezoni v ligi Europa nanizal pet zmag, a ga lahko rdeči vragi še pahnejo s prvega mesta, če bodo v San Sebastianu zmagali z večjo razliko kot Real Sociedad na Old Traffordu (0:1). Portugalec Cristiano Ronaldo bo gostoval pri Real Sociedadu prvič po 11 letih.